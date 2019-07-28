محاكمة “سلمان العودة”.. تأجيل جلسة اليوم والنيابة العامة تطالب بـ”قتله تعزيرا”

أعلن نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، تأجيل جلسة محاكمة والده، المعتقل، منذ عامين، في سجون المملكة، إلى بعد عدة أشهر من الآن.

وقال عبد الله العودة، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الأحد، إنه “فيما يتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم، التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً، بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني، تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن”، دون أن يصدر أي تعليق من السلطات بشأن عقد الجلسة من عدمه، أو تأجيلها.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” الرسمي عبر “تويتر”، والمهتم بحقوق السجناء السياسيين في السعودية، أن “السلطات السعودية أجلت جلسة محاكمة العودة، التي كانت مقررة، صباح اليوم الأحد، إلى وقت لاحق بعد عدة شهور”، موضحا أن هذا الإجراء تم “دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ عليه في العزل الانفرادي”.

وتصدر هاشتاغ “سننقذ سلمان العودة”، الذي أطلقه مناصرو الشيخ، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع أنباء عن محاكمة “سرية” له، حيث كتب نجل العودة، عبر حسابه في “تويتر”، أمس السبت، “تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية، التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً، بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني”.

وكانت السلطات السعودية، شنت حملة اعتقالات، في شتنبر 2017، استهدفت دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات، ومنظمات دولية، وإسلامية، بضرورة إطلاق سراحهم، آخرها مطالبة منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، الجمعة الأخير، بإطلاق سراح العودة “فورًا دون قيد أو شرط”.