اختتمت، مساء أمس السبت، الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما في تازة، في حفل، شهد الإعلان عن جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان، وتقديم لوحات فلكلورية من تراث المنطقة.
واختارت لجنة تحكيم المهرجان فيلم “عين على جوليت” للمخرج الكندي “دانييل جرفي” لينال الجائزة الكبرى للمهرجان، فيما نالت الممثلة فدوى الطالب جائزة أحسن دور نسائي في فيلم “مواسم العطش”، والممثل مهدي بلام اختير لنيل جائزة أفضل دور رجالي عن دوره في فيلم تازكة، الذي حقق جائزة التنوع.
وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، المخرج المصري علي بدر خان، وإلى جانبه كل من الممثلة المغربية خلود البطيوي، والجزائرية مليكة بلباي، والعماني سيف ناصر، والكندي “دنييل جرفي”.
وعرف حفل الاختتام تكريم ابن مدينة تازة المنشط، والمصور، حاجي، المعروف بلقب “بابا حاجي”.
وأسدل الستار على المهرجان الدولي للسينما في تازة، بعدما عاش معه الجمهور أسبوعا من العروض السينمائية، والأنشطة المتنوعة، منها الملتقى الأول لسينما الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام مهرجان سينما التنوع في تازة.. تتويج الفائزين في المسابقة الرسمية وسط أجواء فلكلورية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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