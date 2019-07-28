العلمي يبرر منع نشاط سابق لشبيبة “البجيدي”: لم تحصل على الترخيص.. وقيادي في الحزب:”كذب في كذب”

تزامنا مع عودة الجدل حول منع وزارة الشبيبة والرياضة، والسلطة لأنشطة جمعيات قريبة من حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، برر رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، ذلك بمنع سابق لوزارته لنشاط كانت تعتزم شبيبة العدالة والتنمية تنظيمه.

وفي ذات السياق، قال العلمي في جواب له عن سؤال، وجهه إليه المستشار البرلماني علي العسري، عن حزب العدالة والتنمية، إن شبيبة حزب المصباح لم تدل بترخيص السلطات الإقليمية للقيام بنشاط لها، كانت تعتزم تنظيمه، في شهر ماي الماضي، في دار الشباب الوحدة بتاونات، وهو ما رد عليه القيادي في الحزب بالقول إنه “كذب في كذب”.

وأضاف العلمي أن المؤسسة، التي كانت شبيبة البجيدي تعتزم تنظيم نشاطها فيها، كانت مقيدة بمجموعة من البرامج الرمضانية، المسطرة مسبقا من طرف الجمعيات، التي تنشط في المؤسسة، وتزامن نشاط الشبيبة مع نشاط مبرمج لفائدة الأطفال من طرف جمعية أخرى.

واعتبر العلمي أن وزارته لا ترى مانعا في الموافقة على أي طلب يخص استفادة الجمعيات الشبابية، أو الحزبية من فضاءات الوزارة لتنظيم تظاهراتها، شريطة القيام بالإجراءات الإدارية، المعمول بها عند نتظيم أي تظاهرة من هذا النوع، وهو ما يشمل توجيه مراسلة للمديرية الجهوية للوزارة، والحصول على ترخيص السلطات.