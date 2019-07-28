تعاون ثلاثي من أجل نهضة إسلامية.. باكستان ترحب: مبادرة مهمة ستقطع شوطا طويلا في تعزيز الوحدة

بعد اقتراح رئيس الوزراء الماليزي تعاون بلاده مع تركيا، وباكستان من أجل تحقيق نهضة إسلامية، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس السبت، بالمبادرة، التي طرحها “مهاتير محمد”، خلال زيارته الأسبوع الماضي، للعاصمة التركية أنقرة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في تغريدة عبر “تويتر”: “أرحب ترحيبا حارا بالمبادرة، التي تدعو ماليزيا، وتركيا، وباكستان إلى التعاون، من أجل النهضة الإسلامية، وتوحيد العالم الإسلامي”.

وأضاف الوزير ذاته أن “هذه المبادرة الثلاثية المهمة سوف تقطع شوطا طويلا في تعزيز الوحدة، والتعاون، والتنمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي”.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد قال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده يمكنها بالتعاون مع تركيا، وباكستان، النهوض بالحضارة الإسلامية مجددا.

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وقال مهاتير إنه “عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة، التي كانت موجودة يوما ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا، وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في الوقت ذاته”.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى ما تواجهه البلدان الإسلامية في العالم من تحديات، مشيرا إلى أنه “على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على دولة ما أن تحقق هذا الهدف، ونرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن”.

وشدد الرئيس الماليزي على ضرورة استقلال البلدان الإسلامية، معربا عن ثقته في أن التعاون بين ماليزيا، وتركيا سينقذ الأمة الإسلامية من الضغوط، التي تتعرض لها.