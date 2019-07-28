“البوليسايو” تلوح بالحرب ضد المغرب وتشتكي عزوف شبابها عن حمل السلاح

في الوقت الذي تلوح جبهة “البوليساريو” الانفصالية بالخيار العسكري، أقر زعيمها، إبراهيم غالي، بالصعوبات، التي باتت تواجهها جبهته في تجنيد الشباب للحرب في الصحراء، وامتناعهم عن التطوع، ملوحا بالتوجه نحو إرغامهم من أجل محاربة المغرب.

وفي ذات السياق، نشرت الجبهة الانفصالية كلمة لغالي أمام قيادات في الجبهة الانفصالية، أمس السبت، قال فيها إن الحرب على المغرب “محطة إجبارية” لم يبق إلا تحديد وقتها، مضيفا “المحطة قطعا إجبارية، ولا مفر منها، متى وكيفاش، هاداك هو لي باقي”.

ووجه غالي خطابا شديد اللهجة إلى شباب الجبهة الانفصالية، الذين باتوا عازفين عن المشاركة في القتال، وقال إن جبهته تحاول تفادي التجنيد الإجباري بفتح الباب أمام المتطوعين الشباب، غير أنه أقر بعزوفهم عن الالتحاق بحمل السلاح في الجبهة، وهو ما سيدفعه إلى فرض القتال عليهم، حسب قوله.

ووجه غالي اتهامات إلى المغرب بالتعنت، مهددا باللجوء إلى الحرب في حالة استمرار الوضع، وقال بلهجته: “لين يتعنت لا بد من الدبزة”، معبرا عن غضب الجبهة من الدعم، الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي، وهو الدعم الذي ظهر جليا للجبهة من خلال موقف عدد من الدول في الأمم المتحدة.