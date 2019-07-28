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حريق اجتاح هكتارات من غابة أصيلة والوقاية المدنية تسيطر عليه

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة بشكل كامل، على حريق شب، ليلة أمس السبت، في غابة بوفراح نواحي أصيلة.

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وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية المدنية أخمدت الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة.

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وأضافت المعطيات ذاتها أن عملية إخماد الحريق استمر ليلة كاملة، وشاركت فيها عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة.

ومن المرجح أن تكون رياح قوية وراء اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من غابة بوفراح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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