حريق اجتاح هكتارات من غابة أصيلة والوقاية المدنية تسيطر عليه

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة بشكل كامل، على حريق شب، ليلة أمس السبت، في غابة بوفراح نواحي أصيلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية المدنية أخمدت الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن عملية إخماد الحريق استمر ليلة كاملة، وشاركت فيها عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة.
ومن المرجح أن تكون رياح قوية وراء اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من غابة بوفراح.
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