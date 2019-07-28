مراد باتنة في طريقه إلى الدوري المصري

اقترب اللاعب المغربي، مراد باتنة، من الانضمام إلى نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

وأكدت تقارير مصرية أن مسؤولي الزمالك وضعوا اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال باتنة إلى صفوف النادي الأبيض في الساعات القليلة المقبلة، لتدعيم الخط الأمامي للفريق القاهري.

وتأتي مفاوضات بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، مع اللاعب، البالغ من العمر 29 سنة، بعد إعلانه نهاية مشواره رفقة فريقه السابق الوحدة الإماراتي، إذ أصبح باتنة حرا، ما جعل الزمالك يسعى إلى التعاقد معه.

وفي حال إتمام انتقال باتنة إلى نادي الزمالك، فإنه سيكون اللاعب المغربي الثاني، الذي يضمه وصيف الدوري المصري، إذ تعاقد، قبل أيام، مع أشرف بنشرقي، قادما إليه من نادي الهلال السعودي.