سلتو يرفض الوداد والزمالك ويقترب من الرجاء

بات انتقال الدولي الليبي أنيس محمد سلتو إلى فريق الرجاء الرياضي مسألة وقت فقط، إذ من المنتظر أن يوقع اللاعب رسميا في كشوفات الفريق الأخضر خلال الساعات القليلة القادمة.

وعلم “اليوم24” من مصدر موثوق، أن سلتو اختار اللعب للرجاء الرياضي، بالرغم من تلقيه عرضا أكبر من الوداد، ناهيك عن توصله بعرض من الدوري المصري وتحديدا الزمالك.

وأكد المصدر ذاته أن صاحب 27 عاما، تنازل عن مستحقاته لمدة موسمين العالقة في ذمة النجم الساحلي التونسي، مقابل انضمامه لبطل كأس السوبر الإفريقي، علما أن صفقة انتقاله إلى الفريق البيضاوي تتراوح بين 250 و300 ألف دولار.

ويأتي تعاقد الرجاء مع سلتو لتعويض رحيل الجناح زكرياء حدراف، المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي ضمك السعودي، قبل أن يلتحق به في الفريق نفسه، زميله السابق في الكتيبة الخضراء، محسن ياجور.