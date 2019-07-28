شاكيد تترأس تحالف أحزاب "يمين الليكود"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، رافي بيرتس، مساء اليوم الأحد، على توصله لاتفاق مع قادة حزب "اليمين الجديد"، أييلت شاكيد ونفتالي بينيت، ورئيس "الاتحاد القومي" (أحد مركبات اتحاد أحزاب اليمين)، بتسلئيل سموتريتش، على ترأس شاكيد قائمة تحالف يجمع بين الأحزاب التي تقع على يمين الليكود في الخارطة السياسية الإسرائيلية.

وقال الحاخام بيرتس، في تغريدة على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصًا على مصلحة اليمين وتيار الصهيونية الدينية، اتفقنا على ترأس شاكيد لقائمة اتحاد أحزاب اليمين". وأضاف أن "الوحدة هي هدف مشترك لنا جميعًا، سنجتمع الليلة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الجولة التنافسية المشتركة، ونباشر العمل".

وكانت التقارير الصحافية قد أشارت، في وقت سابق اليوم، إلى أن الخلاف الأساسي الحاصل بين وفدي المفاوضات من "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" ("الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي") هو على المقاعد، وتحديدا على المكان التاسع في قائمة المرشحين.

وأكدت التقارير أنه لا يوجد خلاف بين "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" على رئاسة القائمة، وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن بيرتس سيتنازل عن المكان الأول في قائمة الترشح لصالح شاكيد. كذلك قرر الجانبان أن البحث في المناصب التي ستحصل عليها القائمة بموجب الاتفاقات الائتلافية في الحكومة المقبلة والكنيست الـ22، سيتم بعد الانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

Advertisements

ووفقا للتفاهمات بين الجانبين، فإن اتحاد أحزاب اليمين، وبضمنه حزب "عوتسما يهوديت" الكهاني الفاشي، سيحصل على ستة أماكن بين الأماكن العشرة الأولى في قائمة المرشحين، وحزب "اليمين الجديد" على أربعة مقاعد. كذلك جرى التفاهم على حصول اتحاد أحزاب اليمين على خمسة أماكن بين الأماكن الثمانية الأولى في القائمة مقابل ثلاثة لـ"اليمين الجديد".

وألمحت تقارير صحافية، في وقت سابق اليوم، إلى تعسر مفاوضات تشكيل قائمة الوحدة، بعد أن طلب الحاخام بيرتس، تأجيل الاجتماع ببينيت وشاكيد أكثر من مرة، غير أن "البيت اليهودي" قال في بيان إن "اللقاء تأجل لمشاركة بيرتس في جلسة الحكومة واجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)"، وأضاف أن اللقاء المرتقب مع بينيت وشاكيد تأجل للساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.