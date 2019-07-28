مقتل بشار حكروش من كفركنا طعنًا في "كريات شمونة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل بشار خالد حكروش (20 عامًا) من بلدة كفركنا، بعد ظهر اليوم، الأحد، بجريمة طعن وقعت في مصنع "عوف هغليل" في "كريات شمونة" (الخالصة) شمالي البلاد.
وتعرض الضحية للطعن في أداة حادة إثر مشادة كلامية مع أحد العمال في المصنع. وعُلم أن الجاني فرّ هاربًا فور ارتكاب الجريمة.
وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغًا نحو الساعة الخامسة من عصر اليوم، يفيد بإصابة شاب في العشرينات من عمره إثر تعرضه للطعن في مصنع "عوف هغليل".
وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أن إصابة الشاب كانت حرجة، وأضافت أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليتم إقرار وفاته في المكان.
وقالت الشرطة، التي وصلت إلى موقع الجريمة، إن تمكنت من اعتقال المشتبه به بعد عمليات بحث في محيط المصنع.
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