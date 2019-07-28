شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية والان مع التفاصيل

أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة سارة عوض عيسى مسلم. ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نص القرار على عضوية كل من مريم عيد المهيري- نائباً للرئيس، وعامر حسين محمد الحمادي، واللواء علي خلفان الظاهري، وغنام بطي خليفة المزروعي.

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