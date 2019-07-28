اكتمال الاستعداد لتسجيل المرشحين لعضوية "الوطني الاتحادي" بالإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، اليوم الأحد، جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تتوزع على جميع الإمارات.

وأوضحت أن مراكز التسجيل ستفتح أبوابها بشكل رسمي لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس/آب 2019.

وحددت اللجنة المراكز على النحو التالي: في إمارة أبوظبي مقر لجنة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق 2، وفي العين قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد، وفي دبي قاعة حتا "سي-دي" في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي الشارقة فسيتم قبول استلام طلبات الترشح في قاعة رقم 1 بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في "متحف عجمان".

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وفي الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالطابق الثامن.

وأوضحت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم الشروط الدستورية، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل عمره عن 25 عاما، أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1994 وما قبله.





ومن بين الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

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وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية إجراءات الترشح وفقاً للتعليمات التنفيذية، بأن يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 وحتى 22 أغسطس/آب المقبل.

وأضافت أن يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، وتقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي حددتها اللجنة.

وأوضحت اللجنة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح، حيث ينبغي على المتقدم بطلب الترشح، سواء بنفسه أو من خلال الوكيل، إبراز بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى رسم تسجيل بقيمة ألف درهم يدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد.

وعلى الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الترشح للانتخابات ويشغلون في الوقت ذاته وظيفة عامة، سواء كانت اتحادية أم محلية، تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 3 سبتمبر/أيلول ‏‏‏2019 وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبالنسبة لطالبي الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات.

وإذا رغب أحد أعضاء السلطة القضائية في الترشح للانتخابات فيجب عليه تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.

وبالنسبة إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي فيعتبر طالب الترشح من الأعضاء الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

ودعت اللجنة كافة المواطنين للتحقق على ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية للانتخابات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان "اللجنة الوطنية للانتخابات" الموجود على متجر أبل وجوجل.

كما حثت اللجنة كافة المواطنين بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005، أو زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود أسمائهم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي يمثلها.