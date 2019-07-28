تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع وإحباط هجوم حوثي بصعدة

حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الأحد، تقدما جديدا شمالي محافظة الضالع، فيما تم إحباط هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المشتركة تمكنت من تحرير منطقتي "بيت وليد الهادي" و"القهرة" شمال مريس بمديرية قعطبة.

كما تمكنت القوات المشتركة من السيطرة النارية على منطقة " يعيس" في المديرية ذاتها.

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وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن استعادة كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي صعدة، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم.

وقالت مصادر عسكرية إن عناصر حوثية نفذت هجوما باتجاه شرق مديرية "باقم"، قبل أن يتم التصدي لها من قِبل الجيش الوطني.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار مَن تبقى منهم على الفرار والتراجع.

وتعد جبهتا الضالع وصعدة من أكثر المناطق استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبّدت فيها أكثر من 1000 قتيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.