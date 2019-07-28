- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - عدنالأحد 2019/7/28 07:20 م بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش اليمني - أرشيفية
حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الأحد، تقدما جديدا شمالي محافظة الضالع، فيما تم إحباط هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المشتركة تمكنت من تحرير منطقتي "بيت وليد الهادي" و"القهرة" شمال مريس بمديرية قعطبة.
كما تمكنت القوات المشتركة من السيطرة النارية على منطقة " يعيس" في المديرية ذاتها.
وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن استعادة كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي صعدة، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم.
وقالت مصادر عسكرية إن عناصر حوثية نفذت هجوما باتجاه شرق مديرية "باقم"، قبل أن يتم التصدي لها من قِبل الجيش الوطني.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار مَن تبقى منهم على الفرار والتراجع.
وتعد جبهتا الضالع وصعدة من أكثر المناطق استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبّدت فيها أكثر من 1000 قتيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع وإحباط هجوم حوثي بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.