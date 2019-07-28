قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية 2 أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، عن بدء قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 2-9 أغسطس/آب المقبل ولمدة أسبوع واحد.

وقال نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح له اليوم، إنه تم تقليص فترة الحملة الانتخابية من 22 يوما إلى 13 يوما، فضلا عن تقليص آجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا إلى النصف.

وأوضح عسكر أن الهيئة اختارت موعد 15 سبتمبر/أيلول القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية، بدلا من الموعد الذي تم تحديده قبل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وكان مقررا لها 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفرضت وفاة السبسي على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يومًا، وهي المدة التي يحددها الدستور في الفصل 84 ويتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأبقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.