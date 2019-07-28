روسيا تحث إيران على التراجع عن زيادة تخصيب اليورانيوم

حثت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، النظام الإيراني على التراجع عن الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماته في الاتفاق النووي وزيادة تخصيب معدلات إنتاج اليورانيوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية من فيينا، على هامش اجتماعات نواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران "ستنفذ إيران في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل ما يسمى بالخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي".

وأضاف "لقد حثينا الإيرانيين على الامتناع عن كل هذا، وفسرنا السبب: كلما تم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليص الالتزامات كلما توترت العلاقات السياسية واحتدمت المواقف".

واجتمع ممثلون عن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا في اجتماع استثنائي لبحث سبل الخروج من أزمة الاتفاق النووي الإيراني، والتي فاقمتها الخروقات الإيرانية المتلاحقة.

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وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون كبار من وزارات الخارجية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران في المحادثات التي لن يحضرها الجانب الأمريكي، حيث انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني مايو/أيار 2018 أي قبل أكثر من عام.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان طهران استئناف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل، الذي يمكن استخدامه في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.



خطوة إيران التصعيدية هي الأخيرة في سلسلة قرارات تصعيدية، أبرزها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى 300 كيلوجرام المتفق عليها، وهو ما يضع عراقيل كبيرة أمام نجاح اجتماع فيينا.



