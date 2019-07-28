مواجهات بين شرطة هونج كونج ومحتجين ضد الحكومة

استخدمت الشرطة في هونج كونج، الأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع المدينة على الرغم من عدم الترخيص لتحركهم.

وتدخل الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة المحلية أسبوعها الثامن، وشهدت لليوم الثاني على التوالي مواجهات تلت أعمال عنف السبت خلال تظاهرة محظورة أيضاً في يوين لونج قرب الحدود مع الصين.





ووقعت المواجهات قرب مكتب الارتباط الصيني في هونج كونج، الذي يشكل رمزاً للحضور الصيني في المدينة، واستهدف قبل أسبوع بالبيض، كما قام متظاهرون برسم شعارات على واجهته.

ونددت بكين حينها بأعمال عنف "غير مقبولة على الإطلاق" ودعت إلى "معاقبة المذنبين".





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وتصاعد العنف خلال فترة بعد الظهر، فيما نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، متحدين منع الشرطة لتحركهم.

ووجدت مجموعة من نحو 200 متظاهر نفسها وجهاً لوجه مع شرطة مكافحة الشغب أمام مكتب الارتباط الصيني.





ودعت الشرطة المتظاهرين بمكبرات الصوت إلى إنهاء "تجمعهم غير القانوني" قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وردّ المتظاهرون برشقها الحجارة قبل أن تصدهم مجموعة من عناصر الشرطة المزودة بهراوات.





وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية للأسبوع الثامن، باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.



