شكرا لقرائتكم الجزائر.. "هيئة الحوار" تدعو الشخصيات الوطنية للانضمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عن إضافة اسم سابع لتشكيلتها ويتمثل في الشاب الناشط في الحراك، ياسين بوخنيفر، مؤكدة في أول بيان لها عقب أول اجتماع لأعضائها أنه بالإمكان توسيع تشكيلتها بقرار من أعضائها.

ودعت الهيئة مجدداً السلطات العمومية إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بشأن إجراءات التهدئة، لاسيما ما تعلق منها بإطلاق سراح موقوفي الحراك ووقف التضييق الأمني على المسيرات.

وفي ختام الاجتماع أعلنت الهيئة عن خطة عملها التي تهدف أساساً إلى التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق بكيفيات الخروج من الأزمة.

كما دعت الهيئة مجموعة من الشخصيات الوطنية المتداول أسماؤها للمشاركة في الحوار قصد إنجاحه على رأسهم المجاهدة جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة سابقا مولود حمروش وأحمد بن بيتور، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية التي تحظى بدعم وتوافق شعبي.