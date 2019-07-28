أبو الحسن: نصيحة تستحق التفكير "انزل عن الشجرة قبل ضياع السلّم"

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​​هادي أبو الحسن​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "اذا كان الغباء قدر فإن الإرتهان خيار، فمن يحمل هاتين الصفتين هو حتماً إستثنائي بالجهل والحماقة فكيف إذا أضيف إليهما الحقد؟ ليصبح ثالوث الغباء والإرتهان والحقد بصمة تطبع شخصية من امتهن مسلسل الخداع والتضليل، انزل عن الشجرة قبل ضياع السلّم، نصيحة تستحق التفكير إذا بقي شيء ينفع".

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