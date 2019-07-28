إخماد حريق في خربة داوود أتى على أشجار مثمرة وحاصدة قمح

اندلع حريق في بلدة ​خربة داوود​، بسبب ارتفاع ​درجات الحرارة​ وسرعة الهواء، وأتى على مساحات من الأشجار المثمرة والتبن والأعشاب اليابسة وإلى إحتراق آلة لحصاد ​القمح​. وقد تمكن عناصر الإطفاء في ​الدفاع المدني​ من تطويق الحريق وإخماده قبل إمتداده إلى الأراضي المجاورة، كما عملوا على تبريد مكانه منعا لتجدده.

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