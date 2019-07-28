ندوة المهندسين الديمقراطيين في الكتائب أقامت عشائها السنوي

أقامت "ندوة المهندسين الديمقراطيين" في حزب "الكتائب اللبنانية" عشاءها السنوي، في حضور الرئيس الاسبق ​أمين الجميل​ وعقيلته جويس، النائب ​نديم الجميل​، الأمين العام ​نزار نجاريان​ ورانيا ​أنطوان غانم​. وشارك في العشاء، نائب رئيس ​الجامعة اليسوعية​ البروفسور فادي جعارة وأعضاء رابطة خريجي الهندسة، نقيب المهندسين في ​بيروت​ المعمار ​جاد تابت​، أمين سر النقابة المهندس جان بيار الجلخ، وفد من ​نقابة المهندسين​ في طرابلس، النقيب السابق في الشمال فؤاد ضاهر، عضوي مجلسي نقابة بيروت المهندس هيامي الراعي والشمال المهندس أسعد معراوي، ممثلي المهندسين في: منظمات المجتمع المدني، حزب "القوات اللبنانية"، تيار "المردة"، الحزب "التقدمي الاشتراكي"، حركة "أمل"، جمعية "المشاريع الإسلامية"، حزب "الوطنيين الأحرار"، التيار "الوطني الحر" و"حزب الله"، عمداء ومدراء جامعات ورؤساء فروع وروابط هندسية ونقابيين حاليين وسابقين.

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