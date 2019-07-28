"الديمقراطي" نشر فيديوهات تظهر لحظة محاولة اقتحام مناصر "الإشتراكي" منزل الغريب

نشرت مديرية الإعلام في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، ثلاثة فيديوهات تظهر "لحظة محاولة اقتحام مناصر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ريان مرعي منزل وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في البساتين".

وأوضحت أنّ "في تفاصيل ما جرى، قام مرعي بالوصول أمام المنزل في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدأ بالتهجّم وإطلاق الشتائم والتهديدات، ممّا جعل عناصر الجيش المولجة حماية المنزل التصدّي له والطلب منه مغادرة المكان بهدوء تام، إلّا أنّه أصرّ وفي مدّة تزيد عن 3 دقائق، ورغم كلّ محاولات التهدئة من قبل عناصر الجيش وحرّاس المنزل، على إطلاق التهديدات والشتائم، حيث لم يكتف بذلك بل سارع نحو أحد الحرّاس بهدف أخذ بندقيّته منه بالقوّة، ممّا اضطره إلى ​إطلاق النار​ نزولاً باتجاه الأرض كردّة فعل ولِمَنعه من أخذ ​البندقية​، ما أدّى إلى إصابة مناصر "الإشتراكي" برجله".

ولفتت المديرية إلى أنّ "كذلك، يتضمّن أحد الفيديوهات شرحً تفصيليًّا عن السيارة الّتي أوصلت المعتدي، الّذي ترجّل منها بعد مغادرة آلية الجيش الّتي كانت تؤمّن استبدال عناصر نقطة الحماية بدقائق معدودة. ممّا يؤكّد أنّ ما حصل هو عمل مدبّر ومحضّر له سلفًا، إذ نترك للأجهزة الأمنية والقضائية كشف تفاصيل الأمر".

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