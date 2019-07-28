أفاد مراسل النشرة في ​البقاع​ بأن "​اشتباكات​ وقعت بين مهربين من الجنسيتين السورية واللبنانية في جرد ​المصنع​ ​مجدل عنجر​، أسفر عنها مقتل شخصين من المهربين السوريين نقلوا الى الجانب السوري، وجرح إثنين من اللبنانيين نقلوا الى مستفيات المنطقة في البقاع"، مشيرًا إلى أن "​الجيش اللبناني​ يقوم حاليًا بتمشيط المنطقة الفاصلة بين ​لبنان وسوريا​ في تلال مجدل عنجر وجبل ​الصويري​، للبحث عن جرحى أو مسلحين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان وجريحان إثر اشتباكات بين مهربين لبنانيين وسوريين في مجدر عنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.