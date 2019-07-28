حكومة الوفاق الليبية تتهم الجيش بقصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس

اتهمت ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية "​الجيش الوطني​ بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ بقصف ​مستشفى​ ميداني جنوب العاصمة ​طرابلس​"، مشيرة إلى أن " القصف أسفر عن مقتل 5 أطباء، ومسعفين، وإصابة 8 من الطاقم الطبي بجروح".

ولفتت الى أن "الاستهداف للمستشفيات والمنشآت المدنية أصبح ممنهجًا، ويعد وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جرائم حرب".

وشددت على أن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق ما وصفته بـ"الجرائم" لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي"، داعية ​المجتمع الدولي​ "لتحمل مسؤولياته".

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد ​اشتباكات​ عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس.