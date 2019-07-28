صالحي: القطاع النووي أثمر عن الاقتدار العلمي وتنمية التقنية والصناعة في ايران

أكّد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي أكبر صالحي أن "القطاع النووي أثمر عن الاقتدار العلمي وتنمية التقنية والصناعة في البلاد".
واورد نائب رئيس تكتل المستقلين في مجلس الشورى الاسلامي في ايران غلام علي جعفر زاده ایمن آبادي عن صالحي أنه قدم تقريرا الى تكتل المستقلين حول نشاطات منظمة الطاقة الذرية الايرانية يتضمن التقدم الناجز في مختلف المجالات النووية كالكشوفات ومستشفيات العلاج باليونات والمستشفيات ذات الاختصاصات النووية والتخصيب والانتاج وتطوير المعدات المتقدمة.
ولفت الى أن صالحي أعلن خلال اجتماعه باعضاء التكتل أن كل الف ميغاواط من الكهرباء النووي يثمر عن توفير الوقود الاحفوري بحجم 11 مليون برميل نفط سنويا وعدم انتشار 7 ملايين طن من الملوثات كحد أدنى.
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