صالحي: القطاع النووي أثمر عن الاقتدار العلمي وتنمية التقنية والصناعة في ايران

أكّد رئيس منظمة ​الطاقة النووية​ ال​ايران​ية ​علي أكبر صالحي​ أن "القطاع النووي أثمر عن الاقتدار العلمي وتنمية التقنية و​الصناعة​ في البلاد".

واورد نائب رئيس تكتل المستقلين في ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ايران غلام علي جعفر زاده ایمن‌ آبادي عن صالحي أنه قدم تقريرا الى تكتل المستقلين حول نشاطات ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ يتضمن التقدم الناجز في مختلف المجالات النووية كالكشوفات ومستشفيات العلاج باليونات و​المستشفيات​ ذات الاختصاصات النووية والتخصيب والانتاج وتطوير المعدات المتقدمة.

ولفت الى أن صالحي أعلن خلال اجتماعه باعضاء التكتل أن كل الف ميغاواط من ​الكهرباء​ النووي يثمر عن توفير ​الوقود​ الاحفوري بحجم 11 مليون برميل نفط سنويا وعدم انتشار 7 ملايين طن من الملوثات كحد أدنى.