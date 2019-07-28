ولاية أمريكية تمنع زواج الأطفال دون سن الـ18

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press زواج الأطفال

عمت الفرحة أرجاء مجلس الشيوخ بولاية ماساتشوستش الأمريكية بعدما صدر قانون جديد يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموح به في السابق، وذلك من خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه.

وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك" نقلًا عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن حقوقيين ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال حضروا جلسة تمرير القانون.

وأشارت المنظمة، إلى أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000 - 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.

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وأوضحت المنظمة، أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلًا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أمريكية بـ"زواج الأطفال" في ظل ظروف معينة، فالقانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.

لكن القانون الجديد في الولاية الأمريكية يمنع الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات.