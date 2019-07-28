"الصحفيين" تنظم ندوة تحت عنوان "المتاحف ذاكرة الأمة بین الإھمال والتطویر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافیة بنقابة الصحفیین ندوة تحت عنوان "المتاحف ذاكرة الأمة بین الإھمال والتطویر"وذلك یوم الأربعاء القادم الموافق ٣١ یولیو الجارى الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة طه حسین بالدور الرابع. Advertisements تناقش الندوة آلیات الحفاظ على تراث مصر الذي یعد الأقدم والأعرق، ویتحدث فیھا الكاتب سعید الكفراوى ،الناقد عز الدین نجیب، د.علاء شاھین عمید كلیة الآثار الأسبق ، والفنان التشكیلي رضا عبدالسلام والفنان التشكیلي أحمد الجناینى، وتشارك الطفلة الموھوبة كنزى بالعزف على الأورج،یدیر اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.

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