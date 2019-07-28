كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء المرحلة الثانية من محادثات الروهينجا وميانمار دون اتفاق بشأن المواطنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المرحلة الثانية من المحادثات بين وفد رفيع المستوى من ميانمار وممثلي أقلية الروهينجا في بنجلاديش إلى طريق مسدود بشأن حقوق المواطنة.

"ووفقاً لوكالة الأناضول، قال أحد ممثلي 35 من الروهينجا شارك في الحوار بشرط عدم الكشف عن هويته، "إنّ حكومة ميانمار لم توافق بعد على تعديل قانون المواطنة لعام 1982 المثير للجدل لتوفير حقوق المواطنة للروهينجا ويريدون أن نعود كمهاجرين جدد أو القادمين الجدد".

وعقد الحوار الذي استمر يومين بين وفد ميانمار، برئاسة الأمين الدائم للشؤون الخارجية يو مينت ثو، وممثلو روهينغيا في مقاطعة بازار بجنوب بنجلاديش يوم السبت.

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وانتهى الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات في اليوم الأول للحوار دون أي تقدم. استمر الحوار يوم الأحد لمدة ثلاث ساعات ونصف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حقوق المواطنة.

"وقال وفد المفوضية في ميانمار، أبو الكلام آزاد، لوكالة أنباء الأناضول بعد المحادثات "نحن لا نريد أن نيأس.. إن وفد وفد ميانمار ملتزم بإجراء حوار مع أهالي الروهينجا مرة أخرى في بنجلاديش حول القضايا المعلقة بعد التشاور مع حكومتهم".

وأضاف أنّ الوفد أحاط علما بجميع مطالب الروهينجا في الاجتماع.. وأنهم سوف يغادرون بنجلاديش إلى ميانمار اليوم ويناقشوا مع قادتهم حول مطالب الروهينجا، ثم يعودون مرة أخرى لمواصلة الحوار. "