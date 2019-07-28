كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق ميداني يصيب 68 فرداً في ساكسونيا السفلى بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الاعلام الالمانية المحلية فوكس اونلاين اليوم الاحد ان حريقا ميدانيا اصاب 68 شخصا بالقرب من موقع تخييم في ولاية سكسونيا السفلى الالمانية.

كما ذكرت الشرطة المحلية أن الحريق أشعل من حصادة في حقل في بلدة كروكسهافن مساء السبت وتم إجلاء حوالي 1800 شخص بالقرب منهم 300 سائح.

وأصيب ما مجموعه 68 شخصًا واستنشق الكثير منهم دخانًا كثيفًا.

وتم نقل سبعة من المصابين إلى المستشفى لكن لم يتعرض أي منهم للخطر.

وقد أرسلت الحكومة المحلية حوالي 200 من عمال الطوارئ وتم احتواء الحريق.

