كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: أكثر من 80% من الشعب الفنزويلى يرفضون التدخل العسكرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، من ساحة أكاديمية الجيش العسكرية خلال حفل تخرج أعضاء جدد في الميليشيا الوطنية البوليفارية اليوم، "إنّ أكثر من 80% من الفنزويليين يرفضون الدعوة للتدخل العسكري في البلاد".

كما أكد الرئيس الفنزويلي أنه يجب أن يكون الجيش مستعدًا "لطرد أي قوة غازية" و "الدفاع عن كل شبر من الأراضي الوطنية أمام الأعداء" في حالة العدوان.

وشدد مادورو، أيضًا على أن "أي نية لتطبيق معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة" داخل فنزويلا يجب اعتبارها- وفقًا للدستور- بمثابة عمل معادي للسيادة الوطنية وعدوان على الأرض والشعب والسلام والتأييد. للقانون الدولي ".