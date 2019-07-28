كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدن غرب أفريقيا المكتظة بالسكان تواجه أزمة صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا طفرة سكانية لا مثيل لها في أي مكان في العالم، ينتقل ملايين الأشخاص إلى مدن سريعة النمو بينما تتهاوى المرافق العامة التي تعود إلى عقود من الزمن تحت الضغط.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، مياه الصرف الصحي هي آفة لسكان هذا المجتمع على مشارف العاصمة الأوغندية كمبالا، ولا توجد مراحيض عامة لنحو 1200 شخص، ويصل الطين الملوث بالبراز إلى المنازل أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وأصبحت أزمة الصرف الصحي أزمة مدن العالم النامي. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن حوالي 2.5 مليار شخص، معظمهم في إفريقيا أو آسيا، يفتقرون إلى المرحاض المناسب، بينما تعتمد الحكومات بشكل متزايد على الأعمال التجارية الخاصة والجماعات الخيرية للمساعدة في إدارة النفايات البشرية في المدن التي لم يخطط لها أبدًا للتعامل مع الكثير من الناس.

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وتعد كمبالا، إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، موطنا لما لا يقل عن 1.5 مليون شخص، لكن السلطات تقول إن أكثر من 3 ملايين شخص يمرون يوميًا، وعادة ما يكون العمل.

ومع ذلك، يوجد أقل من 800 مرحاض مدفوع الأجر و 14 مرحاضًا مجانيًا، وكثير منها متهدم بجدران غالبًا ما تكون ملوثة بالبراز.

وتقول السلطات إن نظام الصرف الصحي في كمبالا يغطي أقل من 10 في المائة من السكان، وعندما لا يتم بناء مراحيض الحفر وخزانات الصرف الصحي بأمان، فإنها تشكل خطراً على الصحة، وهى تتسرب من فضلات البراز التي تلوث المستنقعات وبحيرة فيكتوريا، مصدر المياه الرئيسي في المدينة، خاصة خلال موسم الأمطار.