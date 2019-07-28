كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: نأمل تحسين العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني "جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إنه يأمل أن تساعد "معرفة" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الجمهورية الإسلامية على تحسين العلاقات بين إيران وبريطانيا.

في رسالة نشرت على موقع الرئاسة الإيراني الرسمي هنأ فيها روحاني جونسون على تعيينه.

وتراجعت التوترات بين لندن وطهران نحو الأسوأ هذا الشهر حيث استولت قوات الكوماندوز الإيرانية على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز في 19 يوليو، واستولت القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمةً إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال روحاني في البيان "آمل أن تكون معرفتك بقضايا العلاقات بين إيران وإنجلترا ووجودك مرة واحدة في طهران بمثابة مساعدة كبيرة للتخلص من العقبات القائمة في نمو وتوسيع العلاقات بيننا".

