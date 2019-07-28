كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة إيطالية تطرح قانونا لمعاقبة "ازدراء الأديان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت مدينة إيطالية قانونًا جديدًا يجعل "الازدراء ضد أي دين أو معتقد" غير قانوني.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، سيصدر المسؤولون من ساونارا، في شمال إيطاليا، غرامات تصل إلى 400 يورو للأفراد الذين يخالفون القانون الجديد، كجزء من مجموعة من القواعد الجديدة لمعالجة السلوك غير المدني.

وقال رئيس البلدية والتر ستيفان لصحيفة التليجراف: "ازدراء الأديان مسيء ، إنه يسيء إليّ"، وأضاف "بموجب هذا القانون، لن تكون قادرًا على إهانة أي دين، يجب أن نحترم المؤمنين".