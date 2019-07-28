كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعتقل أكثر من 1000 شخص فى احتجاجات بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 1000 شخص في موسكو، السبت في واحدة من أكبر حملات القمع في السنوات الأخيرة ضد معارضة متزايدة تنتقد قبضة الرئيس فلاديمير بوتين المشددة على السلطة.

وجاءت الاعتقالات حول احتجاج للمطالبة بالسماح لأعضاء المعارضة بالترشح في الانتخابات المحلية.

وأعلنت السلطات أنها غير شرعية وسعت إلى منع المشاركة، لكن الآلاف من الناس حضروا على أي حال في واحدة من أطول الاحتجاجات وأكثرها تصميما في الآونة الأخيرة.

وترددت أصداء "روسيا بدون بوتين" و "استقالة بوتين" عبر وسط موسكو، حيث قام الأمن الذى يرتد ملابس مكافحة الشغب بالرد على المتظاهرين بالهراوات والأشخاص، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.