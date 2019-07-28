كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسى يتعهد بتقوية البحرية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاحد فى العرض العسكرى السنوى ليوم البحرية ان روسيا ستقوم ببناء بحرية قوية لحماية امنها الوطنى.

وقال في العرض على نهر نيفا "قواتنا البحرية تضمن بثقة أمن البلاد ومصالحها الوطنية وقادرة على صد أي معتدي."

وقال بوتين في عام 2019، ستستقبل البحرية 15 سفينة وقوارب مقاتلة، وتحديث الطيران البحري وقواتها الساحلية وتحسين البنية التحتية للقواعد البحرية، مضيفًا أن ممارسة الرحلات حول العالم قد تم استعادتها.

وقال الرئيس إن البحرية قدمت إسهامات كبيرة في التطور العلمي للبلاد، واليوم هي من بين أول من يتقن أحدث التقنيات.

وشارك البحارة والسفن والقوارب من مختلف الطبقات، والطيران البحري لأسطول بحر البلطيق في روسيا، والبحر الأسود، وأساطيل المحيط الهادئ الشمالية، وكذلك أسطول بحر قزوين في العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبرغ.

