كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية تستمر في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.