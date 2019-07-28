كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض تصريحات أمريكا حول احتجاجات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين، إنها تعارض بشدة ما تسميه المزاعم "الخاطئة" التي أدلى بها رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، الذي انتقد الحزب الشيوعي الصيني بسبب موقفه من الاحتجاجات في هونج كونج.

وقال إنجل في بيان يوم الجمعة إنه "يشعر بقلق عميق" من التقارير التي تتحدث عن وحشية الشرطة في هونج كونج، وانتقد "ردود الفعل القاسية المتزايدة وتصورات بكين" للمتظاهرين.

ورد مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، اليوم الأحد ببيان شديد اللهجة، قائلاً إنه "يحث السياسيين الأجانب على التوقف عن إرسال الإشارات الخاطئة بشأن هذا السلوك العنيف".

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وقالت "ما هي مؤهلات السياسيين الأمريكيين لانتقاد حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون في هونج كونج؟"

ويعد ذلك الأحدث في سلسلة من التوبيخ الحاد من جانب الصين التي تستهدف السياسيين الأمريكيين والبريطانيين الذين انتقدوا ردود سلطات هونج كونج على الاحتجاجات، فضلاً عن نفوذ بكين المتزايد في المدينة ذات الحكم المستقل.

كانت احتجاجات هونج كونج ، التي تصاعدت مرة أخرى في الأيام الأخيرة ، في البداية ضد قانون تسليم المجرمين الذي يسمح بإرسال الناس إلى البر الرئيسي للصين ، ولكن منذ ذلك الحين توسعت في دعوات لإصلاحات ديمقراطية أوسع.