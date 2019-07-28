كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: تميم مول الإرهاب باليمن والمنطقة.. وسيسقط حكمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، أمير دويلة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "تميم المحلوب هو مول الإرهاب في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ودول العالم الأخرى".

وأضاف: "هو وضع يده بيد العجم هو حاول أن يدول الحرمين وهو بعيد عن شواربه هو حاول أن يجيش العالم ضد المملكة بأمواله القذرة من غسيل الأموال وتجارة المخدرات سيسقط حكم تميم قريبا شاء من شاء وأبى من أبى".