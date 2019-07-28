مصرع شابة وشاب غرقًا في أحد الشواطئ قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من الكعبية، وشابة من القدس، مصرعهما، اليوم الأحد، غرقا في مياه البحر قبالة شاطئ "كريات يام"، قرب حيفا.

وأجرى طاقم طبي وصل إلى الشاطئ، محاولات إنعاش للشابة والشاب، الذين لم تُعرَف هوياتهما بعد، إلا أن محاولات الإنعاش باءت بالفشل، ليُعلَن عن الوفاة.

وعُلِم أن الشاب والشابة يبلغان الثلاثين من عمريهما.

ووصلت الشرطة إلى الشاطئ، وباشرت التحقيق في ظروف الحادث، للوقوف على الأسباب التي أدّت للوفاة.