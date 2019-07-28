شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع بين "العسكري" وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري والان مع التفاصيل

أعلنت مصادر سودانية، تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى الغد بموافقة الطرفين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد اتفق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء السبت، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الإفراج عن معتقلي الحركة ووقف أحكام الإعدام بحقهم

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن "المجلس العسكري والحركة الشعبية، جناح مالك عقار، توافقا على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلا عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، إلي جانب تجديد اتفاقية وقف العدائيات".

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وبحسب المصدر ذاته، يقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانية والممرات لتوصيل المساعدات لمتضرري الحرب في مناطق النزاع بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات

من جانبه، قال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات للصحفيين، إن "السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة كافة الأطراف المسلحة"، بحسب وكالة الأناضول.

ولا تزال اجتماعات مغلقة بين وفد المجلس العسكري وقادة فصيل الحركة الشعبية جناح عبد العزيزالحلو، لبحث كيفية وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في السودان.

ووصل في وقت سابق السبت، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على رأس وفد من المجلس، إلى جوبا، للقاء الرئيس سلفاكير، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة الحلو وعقار.