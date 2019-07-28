أمريكا وإسرائيل تكشفان عن صاروخ مضاد لـ"باليستي" إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إجراء تجربة ناجحة لمنظومة صاروخية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفي ولاية ألاسكا الأمريكية، جرى اختبار صاروخ (سهم 3)، الذي اعترض صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا في الماضي إجراء سلسلة تجارب لهذه المنظومة التي تتم بتعاون بينهما.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه تم إجراء تجربة ناجحة لمنظومة سهم 3 المضادة للصواريخ.

وذكر الأدميرال جون هيل، نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أن "هذه الاختبارات الناجحة تمثل علامة فارقة في تطوير نظام سهم.

واستنادا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن التجربة التي جرت في ولاية ألاسكا اتسمت بالسرية.





وأزيح الستار عن زيارة سرية قام بها السفير الإسرائيلي في واشنطن دان ديرمر إلى ألاسكا ولكن دون الكشف عن سببها.

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وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة 3 اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ(سهم 3)، حيث تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية ألاسكا الأمريكية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة".

وأضاف: "وقد نجحت تلك الاختبارات بشكل يتخطى أي خيال، إذ اعترض السهم 3 بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن.. التنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم".

وتابع نتنياهو أن إسرائيل تملك حاليا القدرات على اعتراض الصواريخ الباليستية التي قد يتم إطلاقها عليهم من إيران ومن أي مكان آخر.

ويأتي الإعلان عن نجاح تجارب هذه المنظومة في وقت تجري فيه إيران تجارب على صواريخ باليستية.





وفي هذا الصدد، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، خلال لقاء مع نتنياهو اليوم: "بالنيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أريد التعبير عن فرحتنا الكبيرة إزاء نجاح اختبار منظومة (سهم 3) الصاروخية، والتي تشكل عنصرا حيويا في الدفاع عن إسرائيل من الصواريخ".

وقال رئيس قسم أبحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنية التحتية التكنولوجية الإسرائيلي داني غولد: "لقد استثمرنا أفضل ما يتوفر لدينا من معرفة تقنية وعملياتية في هذا المجال وفي إنجاز ثلاثة اعتراضات متتالية، في الفضاء وفي ارتفاعات عالية جدا وعلى مسافة كبيرة للغاية، لصواريخ باليستية طويلة المدى".

كانت إسرائيل، تسلمت في 14 يوليو/تموز الماضي، مقاتلتين إضافيتين من طراز "إف 35" الأحدث في العالم وسط تصاعد التوتر مع إيران في المنطقة.

وبدأت إسرائيل بتسلم طائرات (إف 35) أو ما تعرف باسم "الشبح" مطلع عام 2017 ودخلت حيز العمل في نهاية العام نفسه.

وحتى الآن تسلمت إسرائيل أكثر من 10 طائرات من هذا الطراز على أن تصل في عام 2022 إلى 50 طائرة بحسب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة.