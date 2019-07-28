مقتل 2 في تفجير استهدف مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني

نقل أحد المصابين في الانفجار - رويترز

قُتل شخصان وأصيب 25 آخرون، الأحد، في تفجير استهدف مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، تزامنا مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية: "قرابة الساعة 16,40 مساءً، وقع أول انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب، وطوقت قوات الأمن المنطقة وتحاول قتل المهاجمين في أسرع وقت".

وأفادت حصيلة غير نهائية للمتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.

وأوضح رحيمي أن أمر الله صالح وزير الداخلية السابق والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد لم يصب.

وقال الشاهد إيجاز مالك زاده لـ"فرانس برس" إنه "هجوم مباشر على مكاتب حزب روند سبز، سمعت 3 انفجارات ثم إطلاق عيارات نارية".

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ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن الهجوم، سواء حركة طالبان أو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي.

وأظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان الأسود تغطي المدينة إثر انفجار سيارة مفخخة.

كما أظهر شريط مصور أشخاصا يفرون من محيط مكان الانفجار وسط غبار كثيف.

وبدأت، الأحد، في أفغانستان حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

وعقد الرئيس أشرف غني وأبرز منافسيه رئيس الحكومة عبدالله عبدالله أولى تجمعاتهما الانتخابية في العاصمة كابول.

وكان أمر الله صالح يقف إلى جانب غني الذي أكد أن "السلام" وشيك مع قرب إجراء مفاوضات مع طالبان.