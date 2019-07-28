فرح بهلوي تشكر السيسي لإحياء ذكرى وفاة آخر شاه لإيران

شكرت فرح بهلوي زوجة شاه إيران السابق، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد موافقة السلطات المصرية على إقامة مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لوفاة محمد رضا بهلوي في ضريحه بالعاصمة القاهرة.

وأعربت بهلوي التي تقيم في الولايات المتحدة منذ سقوط حكم النظام الملكي البهلوي الذي تربع على حكم إيران بين أعوام 1925 إلى 1979، عن أملها في انتصار المعارضة الإيرانية على النظام الثيوقراطي المسيطر على سدة الحكم منذ 40 عاما مضت.

وقالت زوجة آخر شاه لإيران، في بيان لها على هامش فعاليات تأبين أقيمت بحضور عدد من المعارضين الإيرانيين المقيمين بدول المهجر، مساء أمس السبت، داخل ضريح محمد رضا بهلوي في مسجد الرفاعي بالقاهرة: إن النور سينتصر على الظلام.

وأضاف البيان، الذي تداولته وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تبث من خارج إيران، أن الحرية ستنتصر على القمع، مؤكدا أن عنقاء إيران ستخرج من تحت الرماد يوما ما، بحسب تعبيره.

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ووجهت فرح بهلوي المعروفة بلقب الشهبانو أو (الإمبراطورة) الشكر أيضا إلى جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (1970 - 1981) لحضورها مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لوفاة شاه إيران السابق، فضلا عن دعمها المعنوي في مناسبات أخرى مضت.

وحيت زوجة شاه إيران بالنيابة عن أسرتها وأنصار النظام البهلوي الملكي في الخارج روح الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حيث أثنت على حفاوة استقبال أظهرتها الحكومة المصرية في ظل ظروف صعبة واجهتها عائلة الشاه السابق بعد خروجهم من البلاد قبل 4 عقود.

واستقر المقام بشاه إيران السابق وعائلته في مصر حتى وفاته بمرض السرطان في 27 يوليو/ تموز 1980 بالقاهرة، مما دعا الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إقامة جنازة رسمية عسكرية ودّعته من مسجد الرفاعي، حضرها بصفتهما الشخصية الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون وملك اليونان قسطنطين الثاني، وكلاهما كانا صديقين للشاه.

وجرى ابتكار لقب "الشهبانو" خصيصا لفرح بهلوي في عام 1967، لأن الزوجتين الأولى والثانية للشاه محمد رضا بهلوي، الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول -ملك مصر السابق-، وثريا اسفندياري ابنة السفير الإيراني لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية، كانتا تحملان لقب "ملكة".

وولد محمد رضا بهلوي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1919، في منزل أجّره والده رضا خان، الضابط بالجيش الإيراني آنذاك، في أحد أحياء العاصمة طهران.