ناقلات النفط الإيرانية تحت المراقبة الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضغوط كبيرة يتعرض لها شريان الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات الأمريكية.

بنما أهم جهة للتسجيل البحري في العالم، أزالت 59 ناقلة شحن إيرانية من سجلاتها؛ امتثالاً للعقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على إيران العام الماضي.

وقامت توجو بإلغاء تسجيل 3 ناقلات إيرانية، بينما اتخذت سيراليون قراراً بإلغاء تسجيل ناقلة إيرانية.

حاولت طهران التحايل على القرارات والإجراءات الدولية، بتسجيل سفنها تحت أعلام دول أخرى، حتى لا تقع السفينة تحت طائلة العقوبات الأمريكية، أو تغيير اسم الناقلة لمواصلة عمليات الإبحار، مثلما فعلت مع سفينة الشحن الإيرانية "حيان".

أمريكا تعمل على منع "النشاط الإيراني الخبيث" في التجارة البحرية، فمنعت 80 ناقلة من الإبحار بالنفط الإيراني.