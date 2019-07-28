وزير عماني: السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز.

وأضاف يوسف بن علوي، في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي، أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب المزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاما في العالم.