الان تتابع وزير عماني: السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز.
وأضاف يوسف بن علوي، في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي، أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب المزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاما في العالم.
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