شكرا لقرائتكم فيديو.. معرض للصور يكشف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نظم مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الجوف للحريات والحقوق معرض صور يكشف انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي ضد المدنيين بالمحافظة. وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالجوف عبدالهادي العصار إن هذا المعرض يهدف إلى كشف جرائم مليشيات الحوثي وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين بالمحافظة. وأضاف العصار أن المليشيات تستهدف بشكل يومي قرى ومناطق مأهولة بالسكان متجاوزة الأعراف والمواثيق الدولية.

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