الجيش: شاب بحال سكر ظاهر اصيب بقدمه خلال محاول دخول منزل الغريب

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان انه عند الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين – ​عاليه​، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير ​صالح الغريب​، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع و​إطلاق نار​ من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للمعالجة. واتّخذت وحدات الجيش التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيق بالموضوع بإشراف ​القضاء​ المختص.

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