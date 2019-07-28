الليكود يصف باراك بالأكثر فشلا بتاريخ إسرائيل بعد اعترافه بالهروب من لبنان

اعتبر حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم أن رئيس الوزراء الأسبق ​إيهود باراك​، هو رئيس الوزراء الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل.

وجاء تعليق الحزب الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، ردا على اعتراف إيهود باراك بالهروب من الجنوب اللبناني، في آيار 2000، وبأنه تخوف من سقوط قتلى بين صفوف ​الجيش الإسرائيلي​، سنويا، أثناء تواجده في لبنان.

وكان باراك نشر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، صباح أمس، شريط فيديو، يوضح من خلاله فخره بقراره التاريخي الذي اتخذه حينما كان رئيسا للوزراء في إسرائيل، في الخامس والعشرين من آيار 2000، بالانسحاب الأحادي الجانب من الجنوب اللبناني، قائلاً: "الانسحاب من لبنان منع مقتل مئات الجنود، هل أنا فخور بذلك!"، مضيفاً: "اعترف اليوم بأني من اتخذت قرار الانسحاب من لبنان، حفاظا على أرواح جنودنا، والصغار منكم لم يعلموا لماذا اتخذنا هذا القرار، حتى لا يقتل مئات الجنود الإسرائيليين".

وأشار إلى أننا "واجهنا معارضة قوية، ولكننا اتخذنا القرار، فقد كان يسقط من جنودنا ما لا يقل عن 25 جنديا سنويا".