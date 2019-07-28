أ ف ب: توقيف أكثر من 200 شخص خلال تظاهرة المعارضة في موسكو

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، نقلا عن منظمة غير حكومية، عن توقيف أكثر من 200 شخص خلال تظاهرة المعارضة في العاصمة الروسية ​موسكو​.

وقد استُنفرت قوى الأمن بأعداد كبيرة وأوقفت المحتجين الذين كانوا يتدفقون الى الجادة الرئيسية في موسكو، هاتفين "يا للعار" و"نريد انتخابات حرة"، ودفعتهم نحو الشوارع المحيطة.

وتمكن صحافي من وكالة فرانس برس من رؤية عشرات من المتظاهرين الموقوفين حتى قبل بدء التظاهرة. وأحصت منظمة أو.دي.في انفو غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، اعتقال 264 شخصا.

وقبل ساعات من التجمع، اوقف عدد كبير من شخصيات المعارضة خلال الفترة الصباحية، مثل ايليا ياشين وليوبوف سوبول وديمتري غودكوف الذي اعلن الجمعة ان هذه الحملة تتجاوز الانتخابات المحلية، قائلا "نريد أن نعرف ما إذا كان ممكنا في روسيا اليوم ممارسة السياسة بصورة شرعية".