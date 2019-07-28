النشرة: الرئيس عون سيوقع على الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

كشفت مصادر "النشرة" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيوقّع مطلع الأسبوع المقبل على ​الموازنة​ كما هي دون الطعن بها ودون ردها إلى ​المجلس النيابي​".

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