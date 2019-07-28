حريقا في جبل البيرة وحبشيت العكارية

شب حريق على الجانب الشرقي من جبل ​البيرة​ منطقة كرم علوش حيث تعمل فرق الإطفاء على اخماده. والتهمت النيران اكثر من مئة شجرة صنوبر وسنديان معمرة اضافة الى عشرات الأشجار الصغيرة المتنوعة. ونتيجة للاتصالات حضرت إطفائيات من ​القبيات​ والقرى المجاوره كما حضر عناصر من ​الجيش اللبناني​ للمشاركه في إطفاء النيران.

وتجري اتصالات من اجل الاسراع باستخدام المروحيات لأن ​السنة​ اللهب بدأت تقترب من المنازل المأهولة.

فمن جهة أخرى، اندلع حريق كبير في بلدة حبشيت العكارية في جبل بابوس المعروف بجبل كربلا، حيث أتت النيران على مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر والسنتها تمتد بفعل حركة الرياح القوية في المنطقة.

وناشد الأهالي الدفاع المدني والجهات المعنية التحرك لاخماد النيران قبل أن تصل الى البيوت مع العلم ان الدفاع المدني كان حضر وحاول إخمادها الا ان خراطيم المياه لم تصل الى مكان الحريق ولا يوجد طريق يؤدي الى مكان الحريق.